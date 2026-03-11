Nostalgia Champions, il prossimo avversario e... Goretzka: Inter, ieri Ausilio e Baccin a Bergamo

Due osservatori speciali, per il clamoroso ko dell’Atalanta. Ieri alla New Balance Arena di Bergamo, ad assistere alla disfatta bergamasca con il Bayern Monaco, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, c’erano infatti il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, e il suo vice Dario Baccin.

Una presenza doppia che si può spiegare in vari modi. Magari c’è un po’ di nostalgia per la Champions, che la squadra allenata da Chivu ha salutato anzitempo perdendo andata e ritorno con il Bodo/Glimt nei playoff per l’accesso agli ottavi di finale. Ma la Dea, ovviamente, è anche il prossimo avversario dell’Inter, che ospiterà la squadra di Raffaele Palladino a San Siro sabato 14 marzo alle 15.

E poi, magari, anche il mercato. L’Inter segue con una certa attenzione Leon Goretzka, subentrato soltanto nel finale della partita e destinato a salutare il Bayern Monaco a parametro zero a fine stagione. Non che il centrocampista tedesco abbia bisogno d’esser visto da vicino, e con tutta probabilità in campo c’erano anche altri potenziali obiettivi interisti. Ma di motivi per essere sugli spalti di Bergamo ve n’erano tanti.