Calciomercato Juventus, Boga oggi a Torino. Lo scambio Joao Mario-Holm ancora bloccato dal portoghese

Con un lancio sui suoi profili social, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato come notizia l'accordo raggiunto dalla Juventus con Jeremie Boga, calciatore al momento in forza al Nizza, ma già in Italia con le maglie di Sassuolo e Atalanta " La Juventus, scrive Romano, ha raggiunto un accordo con Boga che arriverà oggi a Torino per le visite mediche. L'esterno offensivo arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. "

Holm, manca il via libera di Joao Mario ma..

Ci sarebbe già l'accordo tra la Juve il Bologna e il giocatore Holm per la chiusura della trattativa con la formula del prestito.

Manca solo il via libera, che dovrebbe arrivare a brevissimo, di Joao Mario, l'altro calciatore coinvolto nell'operazione.

L'esterno portoghese nelle ultime settimana aveva espresso la volontà di restare a Torino ma la possibilità di andare a giocare a Bologna sembra averlo convinto. Via libera che potrebbe arrivare già in questa giornata in modo da definire lo scambio