Il Napoli non molla: vittoria sofferta, squadra spremuta ed altro infortunio shock

La soddisfazione e l'orgoglio per una vittoria soffertissima, consacrando il talento di Antonio Vergara, e la delusione ed anche la rabbia per l'ennesimo infortunio (grave) di questa stagione, stavolta rimediato dal capitano e simbolo Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli esce con uno stato d'animo molto combattuto dalla gara con la Fiorentina, vinta per 2-1 con le residue energie, due giorni e mezzo dopo lo sforzo contro il Chelsea e con i soliti titolari spremuti dalle gare ogni tre giorni senza possibilità di cambiare. La squadra di Antonio Conte la indirizza con un bel primo tempo ed il raddoppio ad inizio del secondo per poi - inevitabilmente - calare vistosamente alla distanza e difendere con i denti un successo preziosissimo. In questo senso potrebbe prevalere la soddisfazione ed anche la fiducia, considerando che ora arriva la settimana tipo per recuperare ed i rientri di Rrahmani, Mazzocchi e forse anche Anguissa, ma il cedimento del ginocchio di Di Lorenzo non può che rappresentare un'altra mazzata tremenda alla stagione dei partenopei.

La rabbia di Conte

Anche se si tratta di un infortunio traumatico, il tecnico del Napoli lo collega allo stress per le troppe partite: "Si sta andando verso la rovina del calcio. Non si pensa alla difficoltà di mettere così tante partite. Abbiamo fatto 9 partite in 27 giorni, Di Lorenzo ha giocato perché non c'erano alternative. Sono situazioni brutte e ti senti non dico colpevole ma se siamo questi... Se sei stanco la muscolatura non sempre risponde in maniera positiva, ti va male e ti rompi il tendine o un ginocchio. Dispiace perché rovini stagioni al ragazzo, al club e alla Nazionale", le parole di Conte, poi anche contro il blocco al mercato: "Abbiamo anche il mercato bloccato, è fantastico: siamo l'unico club che ha 240mln in cassa, ci sono società indebitate e noi abbiamo il mercato bloccato".

Arrivano rinforzi?

Il Napoli in giornata conta di definire l'arrivo di Alisson Santos, brasiliano classe 2002 dello Sporting Lisbona. 3mln di euro di prestito oneroso e circa 15 per il diritto di riscatto, rispettando il blocco soft del mercato grazie alle precedenti uscite di Lucca e Lang con la stessa formula del prestito oneroso e liberando stipendi più onerosi rispetto ad Alisson e Giovane. L'infortunio di Di Lorenzo potrebbe portare il club a valutare anche un ulteriore arrivo, ma serve probabilmente un prestito poco oneroso ed uno stipendio basso in linea con quello dei giocatori alternativi partiti (ieri Marianucci, oggi probabilmente anche Ambrosino).