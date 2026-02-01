Serie B, continua la 22ª, due posticipi in programma oggi: occhi su Padova-Monza
Torna in campo oggi la Serie B con le ultime due gare valide per la 22esima giornata. Alle 15 va in scena la sfida tra Reggiana e Juve Stabia, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza e gli ospiti che vogliono invece restare in lotta per i playoff. Alle 17:15, invece, occhi puntati sul big match tra Padova e Monza. I biancoscudati quest’anno non stanno convincendo e oggi pomeriggio cercano una vittoria di prestigio contro un Monza in piena lotta per i playoff.
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17’ rig. e 60' Ruocco (M), 30’ Caligara (P), 73' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90’ Ricci
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
Di seguito, invece, la classifica aggiornata fin qui:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 33*
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 20*
Spezia 20
Bari 20
Mantova 20
Pescara 15
*una gara in meno
