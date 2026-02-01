Serie B, continua la 22ª, due posticipi in programma oggi: occhi su Padova-Monza

Torna in campo oggi la Serie B con le ultime due gare valide per la 22esima giornata. Alle 15 va in scena la sfida tra Reggiana e Juve Stabia, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza e gli ospiti che vogliono invece restare in lotta per i playoff. Alle 17:15, invece, occhi puntati sul big match tra Padova e Monza. I biancoscudati quest’anno non stanno convincendo e oggi pomeriggio cercano una vittoria di prestigio contro un Monza in piena lotta per i playoff.

SERIE B, 22ª GIORNATA

Già giocate

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

Avellino – Cesena 3-1

8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello

Venezia – Carrarese 2-1

26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-1

49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)

Pescara - Mantova 2-2

17’ rig. e 60' Ruocco (M), 30’ Caligara (P), 73' Meazzi (P)

Sampdoria - Spezia 1-0

90’ Ricci

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia

Ore 17.15 - Padova – Monza

Di seguito, invece, la classifica aggiornata fin qui:

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 41*

Palermo 41

Cesena 34

Modena 34

Juve Stabia 33*

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 28

Sudtirol 28

Avellino 28

Padova 25*

Sampdoria 22

Virtus Entella 21

Reggiana 20*

Spezia 20

Bari 20

Mantova 20

Pescara 15

*una gara in meno