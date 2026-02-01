Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Jeremie Boga ha raggiunto il JMedical: visite mediche e firma con la Juventus, il video

TUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:08
Yvonne Alessandro
fonte dall'inviato, Camillo Demichelis

Come anticipato nelle prime ore di una notta concitata di mercato, Jeremie Boga sta per raggiungere la Juventus. Sarà un ritorno in Italia e in Serie A per l'esterno francese classe '97, che ha militato tra Sassuolo e Atalanta nella sua carriera, prima di volare via verso la Francia e indossare la maglia del Nizza.

I tristi fatti accaduti con i tifosi francesi, che hanno aggredito lui e un altro compagno di squadra a inizio dicembre, di ritorno dalla sconfitta incassata a Lorient, hanno lasciato seri strascichi e indotto il calciatore a dire addio al Nizza. Domandando anche la risoluzione del contratto con il club di Ligue 1, senza però ottenerla. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il francese firmerà con il club bianconero per essere il vice Yildiz, in una situazione che potrebbe portare anche Adzic a un prestito in una società meno importante.

Boga si è messo in volo di prima mattina per raggiungere Torino e come riportato dalla redazione di TMW in questi istanti (in calce il video) ha raggiunto il JMedical Center per svolgere le visite mediche di rito con il club bianconero in data odierna. Attimo che precederà l'autografo sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora in prestito con 5 milioni di euro di riscatto fissati.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
