Juventus, colpo in prospettiva dal Manchester City: in arrivo il classe 2006 Oboavwodou
La Juventus è pronta ad assicurarsi un innesto in prospettiva. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club bianconero sarebbe pronto ad affondare definitivamente il colpo per un ragazzo del Manchester City. Si tratta del classe 2006 Justin Oboavwodou che milita nella formazione Under 21 dei citizens.
Nella stagione in corso ha collezionato 18 presenze fra le varie competizioni realizzando sei reti e cinque assist. Adesso una nuova avventura in bianconero, per crescere e migliorare ancora di più.
