Napoli, è fatta per Alisson Santos: i dettagli dell'affare, annuncio a breve. Salta Sulemana

A questo punto Kamaldeen Sulemana non raggiungerà Antonio Conte. Il Napoli infatti chiuso nelle ultime ore l'arrivo di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, è tutto fatto per un prestito di 3 milioni con investimento complessivo a 20 in caso di diritto di riscatto a fine stagione.

Il viaggio è fissato, le visite mediche di rito anche. Stando al quotidiano romano, il club azzurro ha schiacciato sul pedale dell'acceleratore nella giornata di ieri, mentre Lookman era in preda alle trattative con l’Atletico Madrid, destinazione sempre più vicina per il nigeriano non convocato per Como. L’Atalanta non avrebbe lasciato partire sia lui che Sulemana, così la dirigenza del club partenopeo ha scelto di chiudere per il brasiliano di 23 anni dello Sporting.

L'operazione era già stata definita nella giornata di venerdì, ma il Napoli si era preso del tempo per valutare la situazione Sulemana, l’altro obiettivo per rinforzare il pacchetto offensivo sugli esterni. Lo sprint decisivo di ieri porta dunque alla chiusura dell'affare, ormai è solo questione di ore per l'annuncio ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore in arrivo alle pendici del Vesuvio avrebbe già parlato con mister Conte nel frattempo, in arrivo per dar man forte ad una rosa decimata dagli infortuni. Si tratta di un'ala rapida, imprevedibile nell'uno contro uno, abile a spezzare gli equilibri e autore di 3 gol in Champions in sei mesi in Portogallo.