Serie B, Padova-Monza: fra riscatto e voglia di inseguire la vetta

Il quadro della 22^ giornata verrà completato dalla sfida di questo pomeriggio ore 17.15 all’Euganeo tra Padova e Monza. Biancoscudati e biancorossi si presentano a questa partita stimolati dalla volontà di proseguire il cammino in chiave salvezza per i veneti, mentre i lombardi vogliono fortemente tenere il passo della capolista Venezia, cercando di guadagnare punti sul Frosinone fermato sorprendentemente sul pareggio ieri sul campo della Virtus Entella. I padroni di casa vengono da due sconfitte consecutive contro Mantova e Sudtirol, soprattutto nel 3-0 maturato domenica scorsa in terra altoatesina è mancata la prestazione, affrontare un'avversario del calibro dei brianzoli sembra essere l'occasione per cancellare quanto di brutto visto sette giorni fa dai tifosi biancoscudati, oltre a cercare di tenere lontane le sabbie mobili della bassa classifica. Dall'altra la compagine di Paolo Bianco vuol dar seguito al successo sul Pescara di sabato scorso cancellando la brutta sconfitta nella prima trasferta del 2026 maturata a Chiavari. Dirige il confronto Luca Massimi di Termoli coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Davide Santarossa di Pordenone. Il quarto ufficiale Giovanni Castellano di Nichelino. Al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia, AVAR: Daniele Rutella di Enna

Come arriva il Padova - Matteo Andreoletti non può disporre di Bacci e dell’ex Caprari, mentre non sono convocati per scelta tecnica Russini, Voltan, Tugliatti e Boi mentre il l'altro neo arrivato Di Mariano è stato convocato e potrebbe essere schierato a partita in corso. Spazio al consueto 3-5-2 dove il Papu Gomez potrebbe avere una possibilità dal 1’ minuto al fianco di Bortolussi. In difesa possibile trio composto da Faedo, Sgarbi e Perrotta. Capelli e Barreca i quinti ad occuparsi delle fasce, in mezzo al campo Crisetig in vantaggio su Harder, supportato dalle mezzali Fusi e Varas

Come arriva il Monza - Sull’altra sponda Paolo Bianco si deve privare nell’ordine di Antov, Forson, Galazzi, Petagna e Maric per infortunio. Assenze che si vanno a sommare a quella di Colombo per squalifica, mentre il nuovo arrivo Colombo potrebbe essere disponibile. Spazio al consueto 3-4-2-1 dove agiranno Ravanelli, Delli Carri e Carboni davanti a Thiam. Birindelli ed Azzi sulle fasce affiancati dalla coppia composta da Obiang e Pessina nella zona nevralgica del campo. Colpani ed Hernani saranno a supporto di Alvarez.