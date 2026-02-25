Atletico Madrid, parata irreale di Oblak col Brugge: "Situazione difficile ma ho agito d'istinto"

Tra i protagonisti della gara giocata ieri e vinta per 4-1 dall'Atletico Madrid contro il Club Brugge c'è Jan Oblak. Il portiere sloveno è stato autore di una parata difficilissima sul colpo di testa ad una manciata di centimetri di Vetlesen mentre le due squadre erano in pareggio che ha tenuto in piedi il risultato e ha permesso ai sui di dilagare nella ripresa approdando agli ottavi. Un intervento che lo stesso Oblak ha commentato così a Movistar: "E' accaduto tutto così velocemente… Era una situazione piuttosto difficile perché il giocatore aveva la possibilità di angolare in entrambe le direzioni. Ho parato d'istinto, spero che in futuro che ne possano essere altre perché per me è importante tenere i miei compagni in partita. Quelli sono momenti decisivi, che possono portarti da una parte o dall'altra".

Oblak ha poi analizzato la vittoria: "Dopo un primo tempo difficile siamo andati meglio nella ripresa. Il Brugge è una squadra intensa, molto offensiva, sapevamo che avrebbero avuto le loro occasioni ma che ne avrebbero lasciate anche a noi. Sorloth ha segnato tre gol, e speriamo che continui a giocare a questo livello perché è una salvezza per noi. Adesso vogliamo puntare sempre più in alto, passo dopo passo per raggiungere la vetta".

Il prossimo step per l'Atletico sarà un'inglese tra Liverpool e Tottenham, ma il portiere non si lascia spaventare: "Possiamo battere qualsiasi avversario se diamo il massimo. Sono sicuro che possiamo approdare ai Quarti".