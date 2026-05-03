Le partite di oggi: il programma di domenica 3 maggio
Il 35° turno di Serie A entra nel vivo e può emettere il verdetto più importante del campionato: in serata l’Inter può laurearsi campione d’Italia. Ai nerazzurri potrebbe bastare anche un pareggio contro il Parma per festeggiare lo scudetto, trasformando San Siro in teatro della festa con tre giornate di anticipo. Di seguito il programma calcistico di domenica 3 maggio:
Serie A (Italia)
12:30 Bologna – Cagliari
15:00 Sassuolo – Milan
18:00 Juventus – Verona
20:45 Inter – Parma
Premier League (Inghilterra)
15:00 Bournemouth – Crystal Palace
16:30 Manchester United – Liverpool
20:00 Aston Villa – Tottenham
Ligue 1 (Francia)
15:00 Lilla – Le Havre
17:15 Auxerre – Angers
17:15 Paris FC – Brest
17:15 Strasburgo – Tolosa
20:45 Lione – Rennes
Bundesliga (Germania)
15:30 St. Pauli – Magonza
17:30 Monchengladbach – Dortmund
19:30 Friburgo – Wolfsburg
LaLiga (Spagna)
14:00 Celta Vigo – Elche
16:15 Getafe – Vallecano
18:30 Betis – Oviedo
21:00 Espanyol – Real Madrid
Liga Portugal
16:30 Casa Pia – Tondela
19:00 Braga – Estoril
21:30 Rio Ave – Gil Vicente
Serie C – Playoff Promozione
17:30 Cittadella – Arzignano
20:00 Casertana – Atalanta U23
20:00 Crotone – Audace Cerignola
20:00 Lumezzane – Alcione Milano
20:00 Monopoli – Casarano
20:00 Pianese – Ternana
20:00 Pineto – Gubbio
20:00 Trento – Giana Erminio
20:45 Juventus U23 – Vis Pesaro
Champions League Femminile – Semifinale
16:30 Barcellona D – Bayern D