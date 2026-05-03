Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di domenica 3 maggio

Le partite di oggi: il programma di domenica 3 maggioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Il 35° turno di Serie A entra nel vivo e può emettere il verdetto più importante del campionato: in serata l’Inter può laurearsi campione d’Italia. Ai nerazzurri potrebbe bastare anche un pareggio contro il Parma per festeggiare lo scudetto, trasformando San Siro in teatro della festa con tre giornate di anticipo. Di seguito il programma calcistico di domenica 3 maggio:

Serie A (Italia)
12:30 Bologna – Cagliari
15:00 Sassuolo – Milan
18:00 Juventus – Verona
20:45 Inter – Parma

Premier League (Inghilterra)
15:00 Bournemouth – Crystal Palace
16:30 Manchester United – Liverpool
20:00 Aston Villa – Tottenham

Ligue 1 (Francia)
15:00 Lilla – Le Havre
17:15 Auxerre – Angers
17:15 Paris FC – Brest
17:15 Strasburgo – Tolosa
20:45 Lione – Rennes

Bundesliga (Germania)
15:30 St. Pauli – Magonza
17:30 Monchengladbach – Dortmund
19:30 Friburgo – Wolfsburg

LaLiga (Spagna)
14:00 Celta Vigo – Elche
16:15 Getafe – Vallecano
18:30 Betis – Oviedo
21:00 Espanyol – Real Madrid

Liga Portugal
16:30 Casa Pia – Tondela
19:00 Braga – Estoril
21:30 Rio Ave – Gil Vicente

Serie C – Playoff Promozione
17:30 Cittadella – Arzignano
20:00 Casertana – Atalanta U23
20:00 Crotone – Audace Cerignola
20:00 Lumezzane – Alcione Milano
20:00 Monopoli – Casarano
20:00 Pianese – Ternana
20:00 Pineto – Gubbio
20:00 Trento – Giana Erminio
20:45 Juventus U23 – Vis Pesaro

Champions League Femminile – Semifinale
16:30 Barcellona D – Bayern D

Articoli correlati
Serie A, 35ª giornata: le probabili formazioni delle partite in programma Serie A, 35ª giornata: le probabili formazioni delle partite in programma
Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Grosso ritrova Berardi, l'incubo rossonero... Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Grosso ritrova Berardi, l'incubo rossonero
Sensi ricorda il trasferimento all'Inter: "Tremavo quando il mio agente mi passò... Sensi ricorda il trasferimento all'Inter: "Tremavo quando il mio agente mi passò Ausilio"
Altre notizie Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di domenica 3 maggio Le partite di oggi: il programma di domenica 3 maggio
Atalanta-Genoa 0-0: il tabellino della gara Atalanta-Genoa 0-0: il tabellino della gara
Como-Napoli 0-0: il tabellino della gara Como-Napoli 0-0: il tabellino della gara
Udinese-Torino 2-0: il tabellino della gara Udinese-Torino 2-0: il tabellino della gara
Da Ludi a Ndour, passando per Mirabelli e Mazzitelli: i premiati al Galà del Calcio... Da Ludi a Ndour, passando per Mirabelli e Mazzitelli: i premiati al Galà del Calcio ADICOSP
Lutto nel mondo dello sport: è scomparso l'ex pilota di F1 e campione paralimpico... Lutto nel mondo dello sport: è scomparso l'ex pilota di F1 e campione paralimpico Alex Zanardi
Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini... Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Pisa in B, Corrado e le difficoltà sul mercato: "Siamo piccoli, serve fare i conti... Pisa in B, Corrado e le difficoltà sul mercato: "Siamo piccoli, serve fare i conti con l'appeal"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, la zona Champions è più vicina. Goretzka, Zirkzee, la conferma di Modric e un difensore per un Milan da scudetto. Via Leao. Tre big nella lista dei partenti viola. La mia esperienza con Rocchi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, il sabato calcistico porta in dote appena 2 gol. Risultati e classifica
Immagine top news n.1 "Manca qualcosa" per Fabregas: il Como grazia il Napoli 0-0. Conte frena l'Inter (per ora)
Immagine top news n.2 L'Inter prepara la festa: col Parma basta un pari e dal 1' vuole esserci anche il capitano
Immagine top news n.3 Palladino-Atalanta, quale futuro? "Ne parleremo a fine stagione. Siamo tutti sotto esame"
Immagine top news n.4 Genoa, ancora avanti con De Rossi? Il tecnico: "La fretta è cattiva consigliera..."
Immagine top news n.5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Genoa, è quasi fatta per la salvezza
Immagine top news n.7 L'Atalanta non sa più vincere: 0-0 col Genoa. E a festeggiare solo solo i rossoblù
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.2 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
Immagine news podcast n.4 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 maggio
Immagine news Serie A n.2 Sosa: "Prestazione orrenda del Napoli, ma molti analizzeranno solo il punto ottenuto"
Immagine news Serie A n.3 Como, Jacobo Ramon: "Grazie Fabregas, è stata la mia miglior stagione da professionista"
Immagine news Serie A n.4 Buongiorno è tornato al top: "Le difficoltà capitano a tutti in carriera, ora mi sento bene"
Immagine news Serie A n.5 Colantuono: "Vanoli sarà sicuramente confermato dalla Fiorentina. Non penso ci siano dubbi"
Immagine news Serie A n.6 3 maggio 1949, a Lisbona c'è l'ultima sfida del Grande Torino. Un'amichevole con il Benfica
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Arezzo, i tifosi celebrano la promozione con uno striscione: "ABBiamo scritto la storia"
Immagine news Serie B n.2 De Laurentiis assente al 'San Nicola' per Bari-Entella. Il retroscena legato all'ordine pubblico
Immagine news Serie B n.3 Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti mirati"
Immagine news Serie B n.4 Gorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria
Immagine news Serie B n.6 Gil Puche: "Alla chiamata della Juve non si può dire di no. Con la Next Gen, grande lavoro"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gubbio, Di Carlo suona la carica: "Servono ferocia e determinazione per passare il turno"
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, riuscito l’intervento per Alastra: stop per la rottura del tendine d’Achille
Immagine news Serie C n.3 Perugia, rinnovo per Tozzuolo: il difensore blindato fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Supercoppa Serie C, goleada Vicenza: ad Arezzo finisce 5-2, Morra e Stuckler mattatori
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Piccinini carica l’ambiente: "Vogliamo vincere il derby e andare avanti"
Immagine news Serie C n.6 Monopoli, Colombo avverte: "Derby che vale doppio, col Casarano equilibrio e coraggio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como-Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Haavi: "Scudetto speciale, questo gruppo ha fatto qualcosa di unico"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma F., Bavagnoli: "Uno Scudetto speciale, frutto di un lavoro straordinario"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Corelli: "È casa mia, vincere qui è qualcosa di incredibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma F., Giugliano: "Scudetto non scontato, spero tante ragazze restino"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile campione d’Italia, Rossettini: "Dedicato ad Astori e Manninger"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia! Battuta la Ternana, inutile il successo dell'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!