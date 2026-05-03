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Florian Wirtz, preso per 200 mila euro e rivenduto per 135 milioni al Liverpool

Florian Wirtz, preso per 200 mila euro e rivenduto per 135 milioni al LiverpoolTUTTO mercato WEB
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Prendere un giovanissimo a 200 mila euro e rivenderlo a oltre cinquecento volte il valore iniziale. È la storia di Florian Wirtz, acquistato sedicenne dal Bayer Leverkusen per la cifra precedente, salvo poi esplodere in poco più di un anno e mezzo. È stato il volto del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, imbattuto fino alla finale di Europa League contro l'Atalanta, persa tre a zero.

Nell'estate 2025 però Wirtz è andato al Liverpool per circa 135 milioni di euro bonus compresi. Un'enormità che, almeno finora, non ha pagato. Perché ha avuto più di qualche problemino, di ambientamento e fisico, con Arne Slot che non è riuscito a farlo rendere a dovere.

La scorsa estate però Wirtz poteva andare al Real Madrid. O almeno, era quello che aveva in mente Volker Struth, agente di Toni Kroos. "Avrei voluto vederlo al Real Madrid, anche per il mio legame con Toni e per i rapporti con i dirigenti del club. Credo che lì sarebbe stato benissimo. Sta facendo molto bene a Liverpool. Ho parlato con Xabi Alonso e gli ho detto: porta il ragazzo con te, prova a parlarne con Florentino. Non era il momento giusto per rosa e budget. Ma per me è chiaro: Florian Wirtz migliora qualsiasi squadra”. Oggi Florian Wirtz compie 23 anni.

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