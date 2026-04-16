Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

PRONTO IL RINNOVO DI CHIVU: 4-5 MILIONI FINO AL 2028, CON OPZIONE. LA JUVENTUS BLINDA LOCATELLI FINO AL 2030. ROMA, DYBALA POTREBBE PARTIRE E APPRODARE AL MILAN. LA LAZIO PUNTA KAIQUE KENJI PER L’ATTACCO. Il PARMA FISSA IL PREZZO DI BERNABÉ. GENOA AL LAVORO PER I RINNOVI DI EKUBAN, MALINOVSKYI E MESSIAS

Con lo Scudetto che è sempre più vicino in casa Inter si guarda già al futuro e a blindare il tecnico Cristian Chivu. Le parti hanno già raggiunto un accordo di massima sulla base di un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029 e lo stipendio che sarà praticamente raddoppiato passando dagli attuali 2,5 milioni di euro a 4-5 milioni. La firma dovrebbe arrivare una volta che il tricolore sarà cucito sul petto della formazione nerazzurra.

In casa Juventus invece si avvicina sempre più il rinnovo di contratto del centrocampista Manuel Locatelli che prolungherà il suo rapporto con i bianconeri, in scadenza nel 2028, fino al 2030 con un aumento dell’ingaggio: 4,5 milioni di euro netti all'anno, bonus inclusi, quasi 1,5 milioni in più di quelli che gli vengono garantiti attualmente. L’accordo fra le parti è stato trovato e manca solamente l’ufficialità per chiudere l’operazione.

In casa Roma Paulo Dybala è un argomento sempre attuale e lo è ancor di più ora che è infortunato e non è chiaro che cosa farà a fine stagione. Tra le varie ipotesi, oltre a un ritorno in Sudamerica e un proseguimento della sua avventura nella Capitale, ce n'è anche una che per certi versi è clamorosa. La Joya accetterebbe anche un contratto con uno stipendio subordinato al suo rendimento pur di giocare con la maglia del Milan a San Siro. Nel frattempo il club giallorosso ha blindato fino al 2028 il centrocampista classe 2007 Muhammed S Bah. Sull’altra sponda del Tevere invece la Lazio sta cercando un’alternativa a Mattia Zaccagni sulla fascia sinistra e starebbe monitorando il classe 2006 Kaique Kenji Takamura Correa di proprietà del Cruzeiro. Il 20enne ha il doppio passaporto brasiliano-giapponese, ma anche origini italiane, elemento non secondario.

Il Como, dopo Nico Paz e Jacobo Ramon, si prepara invece a pescare ancora dal Real Madrid e punta l’esterno classe 2007 Daniel Yanez, che Arbeloa ha già fatto esordire con le merengues in Prima Squadra

Adrien Bernabé è cedibile, ma il Parma ha fissato un prezzo importante per il classe 2001: 25 milioni di euro. In passato lo spagnolo è stato cercato dalla Juventus, che ha giudicato le richieste eccessive, e dall’Atletico Madrid e questi due club potrebbero tornare alla carica con il giocatore che potrebbe salutare viste anche le incomprensioni col tecnico Carlos Cuesta. Se però dovesse essere quest’ultimo a salutare allora il centrocampista potrebbe anche cambiare idea.

Il Genoa invece inizia a porre le basi per il proprio futuro, a partire dai giocatori che sono in scadenza a fine stagione. Alcuni sono già stati ufficializzati come per esempio Stefano Sabelli che ha firmato fino al 2028. Nelle prossime settimane potrebbero seguirlo Caleb Ekuban, anche lui in scadenza a giugno ma con opzione fino al 2027 a cui è stato offerto un biennale, Ruslan Malinovskyi, anche lui potrebbe rinnovare fino al 2028, e Junior Messias, rinnovo in vista fino al 2027.Da valutare invece le situazioni di Aaron Martin e Nicola Leali. Il difensore spagnolo, come Ekuban, ha un'opzione di rinnovo automatico fino al 2027 non ancora esercitata, mentre il contratto del portiere terminerà il prossimo 30 giugno come quello di Benjamin Siegrist e Daniele Sommariva. Restando in tema portieri per Justin Bijlow c'è un'opzione per estendere il contratto fino al 2029.

IL BOURNEMOUTH CERCA L’EREDE DI IRAOLA: ROSE IL FAVORITO, MA CI SONO ANCHE ALTRI DUE NOMI. BRASILE, SI TENTA LO ‘SCIPPO’ DEL GIOVANE BUGARIN ALLA SPAGNA. DONADEL SALUTA IL MONTREAL

Il Bournemouth a fine stagione saluterà il tecnico basco Andoni Iraola che ha già salutato il club inglese e che da giugno sarà libero di accordarsi con un altro club visto che è in scadenza di contratto. La società è dunque al lavoro per trovare un suo sostituto con il nome di Marco Rose che appare come il favorito per la panchina. Ma non solo, la dirigenza delle Cherries avrebbe stilato una lista ristretta di potenziali candidati a raccogliere l'eredità di Iraola e includerebbe anche Kieran McKenna dell'Ipswich. Un altro nome stimato dal Bournemouth è quello di Inigo Perez, ex vice di Iraola, ma al momento non si ritiene che faccia parte della short-list.

Il Manchester United sarebbe intenzionato a prelevare due giocatori dal Bournemouth: uno è il difensore Marcos Senesi si tratta di Eli Junior Kroupi, attaccante classe 2006 legato da al club fino al 2030. Un doppio colpo, quello nella testa dei Red Devils, che avrebbe anche lo scopo di convincere l’allenatore Andoni Iraola - che lascerà proprio i Cherries a fine stagione – a trasferirsi all’Old Trafford e guidare la squadra. Il Manchester City in estate potrebbe andare alla ricerca di un terzino destro visto che al momento in quella posizione sta giocando quel Matheus Nunes che era stato acquistato per rinforzare il centrocampo. Le prestazioni del portoghese d’origine brasiliana sono state fin qui positive e per questo il club inglese nei mesi scorsi aveva deciso di non presentare un’offerta per giocatori come Tino Livramento del Newcastle e Welsley, poi finito alla Roma, pur avendoli seguiti con attenzione. Ora però le cose potrebbero cambiare visto che i Citizens stanno monitorando il classe 2006 Givairo Read in forza al Feyenoord.

Il Brasile sta pensando di scippare un giovane talento alla Spagna. Il nome è quello del centrocampista offensivo del Real Madrid Bryan Bugarín, classe 2009 che ha entrambi i passaporti. La federazione spagnola sarebbe sempre più preoccupata della concorrenza della Seleçao per assicurarsi il talento 17enne, nato in Spagna da padre spagnolo e madre brasiliana. Il giocatore, attualmente nel giro delle giovanili madridiste, sarebbe già stato monitorato dalla federazione verdeoro, che avrebbe anche avviato i primi contatti esplorativi per sondarne la disponibilità futura. A pesare nella valutazione finale potrebbe essere anche la mancata convocazione nelle ultime liste della nazionale spagnola Under 17.

Si è chiusa l'avventura canadese di Marco Donadel, che è stato esonerato Montreal, club che lo aveva confermato alla guida della prima squadra lo scorso 21 ottobre. Con lui, anche i due membri dello staff Jacopo Falanga e Lorenzo Pinzauti.