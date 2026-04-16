TMW Tempestilli: "Chivu è riuscito a farsi seguire dall'Inter. Atalanta? Il ko con la Juve non inganni"

Antonio Tempestilli, ex calciatore, allenatore e dirigente con un passato tra Roma e Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine del match tra le vecchie glorie della Roma e Italpol, giocato in occasione della presentazione del centro sportivo Domenico Gravina Village, sulla Via Aurelia Antica a Roma. Queste le sue dichiarazioni sull'Inter, ormai prossima a vincere lo scudetto, e sull'Atalanta, avversaria della Roma nel 33° turno:

"Chivu ha dimostrato delle capacità. È vero che ha a disposizione una grande squadra e una grande società, ma Cristian è un ragazzo intelligente ed equilibrato. Lo vedi quando parla in conferenza. Sicuramente dovrà fare anche lui esperienza, ma è stato a grandi livelli da calciatore ed è riuscito a farsi seguire dal gruppo".

Sulla prossima sfida della Roma contro l'Atalanta: "Da quando l'ha presa Palladino, l'Atalanta ha ottenuto ottimi risultati. Nell'ultimo turno ha perso con la Juve, ma non meritava la sconfitta vista la grande partita che ha fatto. La Roma dovrà fare il possibile per portare a casa i tre punti. Col recupero di tutti i giocatori secondo me può farcela".

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