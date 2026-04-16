Olise: "Stavamo prendendo slancio già prima dell'espulsione. Gol? Ci ho provato 4-5 volte"
Michael Olise, attaccante del Bayern Monaco, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria col Real Madrid in Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "Bella partita, con tanti capovolgimenti di fronte e un gol dopo l'altro, ma nel momento decisivo abbiamo giocato meglio. Abbiamo dimostrato una grande tenacia, continuando a reagire e alla fine è arrivato un risultato che ci rende felici".
Sul rosso a Camavinga: "Stavamo prendendo slancio già prima del cartellino, anche se l'espulsione di Camavinga ci ha sicuramente dato una mano".
Sul gol segnato nel finale: "Ci ho provato 4-5 volte prima, l'ultima è andata bene".
Sulla semifinale col PSG: "Squadra piena di qualità, sarà una partita molto difficile e la posta in palio sarà ancora più alta".
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