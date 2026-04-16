Glasner: "Valuterei l'offerta di un club italiano. Sorpreso di aver segnato tre gol alla Fiorentina"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno con la Fiorentina in Conference League, mister Oliver Glasner ha parlato anche della possibilità di allenare un giorno in Serie A e dell'atmosfera che si attende al Franchi domani. Queste le dichiarazioni del tecnico del Crystal Palace riportate da FirenzeViola.it:

Le piacerebbe un giorno allenare in Serie A?

"Io adesso sono concentrato solo sulle ultime settimane di questa stagione, ma seguo sempre la Serie A. Sono aperto a considerare l'ipotesi di venire in Italia, certo, ma quello che conta per me è l'ambizione del club dove andrò a lavorare. Ma ora non penso al mio futuro".

Che atmosfera si attende domani al Franchi?

"Ho visto la gara contro la Lazio e mi ha colpito la parte vuota dello stadio: è un peccato che una parte dello stadio fosse chiusa, ma sono certo che i tifosi faranno un grande tifo. Non penso che la Fiorentina cambierà molto rispetto alle ultime gare: sono sorpreso di aver fatto tre gol a una squadra che sta molto bene e anche delle tante occasioni che abbiamo avuto. Mi aspetto molta più aggressività da parte della Fiorentina. Sono certo che le due squadre giocheranno con la stessa mentalità".

Quanta differenza c'è tra la Premier League e la Serie A?

"Ho visto sia la nostra partita sia quella tra il Bologna e l'Aston Villa: i rossoblù hanno fallito alcune occasioni. Non credo che ci sia molta differenza tra i due campionati. È diverso il modo in cui le squadre giocano, non direi qualcos'altro".

Leggi qui tutte le dichiarazioni di Glasner in conferenza stampa