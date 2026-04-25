Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 aprile

ROMA, È UFFICIALE L'ADDIO DI RANIERI. GASPERINI SCARICA ANCHE MASSARA. MILAN E JUVENTUS SI ATTIVANO SUL MERCATO

ATALANTA

A bocce ferme, quando i verdetti saranno arrivati, in un senso o nell'altro, Raffaele Palladino e la società si rivedranno per discutere del futuro, e per trovare la quadra su tutto, rinnovo compreso.

BOLOGNA

Jonathan Rowe è diventato il vero gioiello del Bologna. Arrivato la scorsa estate per circa 19,5 milioni dopo il mancato affondo della Roma, l’esterno inglese ha visto il suo valore di mercato quasi raddoppiare in pochi mesi e ha attirato le attenzioni dei grandi club, con l'Aston Villa di Unai Emery e diverse big della Premier League come il Manchester United e il Chelsea sono pronte all'assalto estivo, così come il Galatasaray. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, nonostante negli scorsi giorni siano circolate indiscrezioni su un’offerta da 34 milioni già recapitata a Casteldebole, la società rossoblù ha già smentito. Ma con l'Europa che si allontana, il rischio di perdere l'inglese diventa concreto, soprattutto di fronte a offerte vicine ai 40 milioni di euro.

JUVENTUS

La Juventus sta valutando di rinnovare il contratto di Pierre Kalulu, difensore francese che nelle ultime due stagioni è stato fra i più positivi con tutti gli allenatori comparsi sulla panchina bianconera. Da Thiago Motta a Igor Tudor, passando per Luciano Spalletti: l'ex Milan ha fatto benissimo, meritandosi prima il riscatto a una cifra non straordinariamente alta - 16 milioni di euro nella scorsa estate, dopo il prestito da 3 nel 2024 - e ora un nuovo prolungamento, magari fino al 30 giugno del 2030 con un accordo rinnovato verso l'alto.

Dopo la notizia dell'addio di Mohamed Salah al Liverpool, in tanti hanno cominciato a sognare il colpo a parametro zero. L'egiziano però percepisce un ingaggio molto elevato, il che rende quasi impossibile una trattativa per i club italiani che sono stati accostati a lui, come per esempio la Juventus. Luciano Spalletti lo ha già avuto a Roma, ma è davvero complicato che i due possano riunirsi nuovamente. A conferma di ciò sono arrivate le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, che al portale 365Scores ha negato l'ipotesi di un trasferimento in bianconero dell'attaccante: "Quello che si dice riguardo a negoziati per ingaggiare Mohamed Salah non è vero. In questo momento non c’è assolutamente nulla al riguardo". A 33 anni è facile immaginarlo ancora decisivo in Europa, però anche l'Arabia Saudita lo tenta con offerte molto allettanti dal punto di vista economico.

La Juventus sogna in grande e il nome di Bernardo Silva è in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti. L'amministratore delegato bianconero Damien Comolli, scrive La Gazzetta dello Sport, è al lavoro da tempo e ha una strategia precisa. Per convincere il fuoriclasse portoghese, infatti, il club bianconero ha messo sul piatto un’offerta economica importante - tra i 6 e i 7 milioni di euro netti a stagione - avvicinandosi agli stipendi dei top player della rosa come Yildiz.

Tuttavia, l’operazione si presenta complessa. Sebbene la Juventus abbia costruito un progetto tecnico ambizioso, centrato sulla permanenza di Spalletti e sul ritorno in Champions League, la concorrenza è agguerrita. Silva, pur avendo ufficializzato l’addio al Manchester City, ha deciso di posticipare a maggio ogni scelta definitiva. Questo slittamento espone però la Juve al rischio di vedere la lista delle pretendenti allungarsi.

Il vero ostacolo resta il Barcellona, meta che affascinerebbe il giocatore. Eppure, in casa bianconera filtra ottimismo: a Torino Bernardo non sarebbe solo un tassello di una rosa affollata, ma il fulcro centrale del progetto tecnico. La possibilità di essere protagonista assoluto in Italia, unita alla prospettiva di una nuova esperienza di vita, sono le leve su cui punta Comolli.

Per la porta primo nome che era finito sul taccuino è sempre Alisson. L'ex Roma, adesso al Liverpool, dovrebbe essere sempre la prima scelta e sembra essere in pole. I Reds però hanno sparato alto chiedendo 10 milioni di euro. Da capire se sia una valutazione del calciatore che fa il club inglese oppure se dietro c'è un po' di risentimento sul fatto che ci sia una sorta di accordo verbale fra il brasiliano e la Juve. Se fosse in questo senso l'estremo difensore potrebbe rallentare il tutto per non creare strappi con una società a cui deve tanto e a cui per vari motivi è legato.

I bianconero però da questo punto di vista non si farebbero trovare impreparati. Un'alternativa c'è e verrebbe dal nostro campionato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, un nome plausibile sarebbe quello di David De Gea della Fiorentina.

MILAN

In casa Milan è tornato di attualità il futuro di Fikayo Tomori. Con un contratto in scadenza nel giugno del 2027, il difensore centrale inglese è intervenuto a La Gazzetta dello Sport glissando però sulla trattativa tra il club rossonero i suoi agenti: "Sono in Italia da cinque anni e mezzo: mi sento un milanista. Stanno trattando il club e i miei agenti, io sono focalizzato sulle cinque partite che ci restano per andare in Champions". Tomori ha anche raccontato come nel gennaio 2025 fosse stato cercato proprio dalla Vecchia Signora: "Lo scorso anno fu difficile: giocavo poco e c'erano tante voci sul mio futuro. Io però non ne ho mai parlato e non ho approfondito l’argomento: il mio unico pensiero era tornare tra i titolari e aiutare la squadra. Ora sto giocando di più e sono felice".

Milan all'attacco. La formazione rossonera prima vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League, poi vuole impostare la prossima stagione. Con la qualificazione nell'Europa che conta, il club di via Aldo Rossi dovrà rinforzare la squadra cercando profili che possano alzare il livello qualitativo. Serviranno innesti specialmente nel reparto offensivo con diversi attaccanti che sono già sul taccuino di Igli Tare per la prossima estate. Massimiliano Allegri si aspetta dei giocatori in grado di fare la differenza ma il tutto dovrà andare di pari passo con le valutazioni di tipo economico.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto della situazione sottolineando come Serhou Guirassy resti comunque il primo della lista. L'attaccante però è frenato dalla valutazione che fa il Borussia Dortmund. Per portarlo via dal club giallonero infatti servono ben 60 milioni di euro, una cifra ritenuta certamente molto alta per molti club, fra cui quello rossonero.

Fra le alternative ci sono profili come quello di Sortloth dell'Atletico Madrid che chiede invece 25 milioni di euro. Probabilmente più facile arrivare a Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain. La formazione parigina potrebbe anche aprire per il prestito mentre l'ultimo nome secondo il quotidiano sarebbe quello di Igor Thiago, centravanti della sorpresa Brentford.

ROMA

Claudio Ranieri non è più il senior advisor della Roma. Lo ha reso noto il club con un comunicato ufficiale che recita: "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".

Gian Piero Gasperini ha commentato: "Il comunicato evidenzia due cose: la fiducia, che non mi è mai mancata dalla società sin dal primo giorno, e che la Roma è davanti a tutto". Il tecnico poi ha di fatto scaricato pubblicamente il direttore sportivo Frederic Massara. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Posso dire che è una bravissima persona, come pure che, sotto l’aspetto tecnico, non siamo riusciti ad avere un feeling. Però sempre e solo riferiti alla squadra, non c’è mai stato nulla di personale, sempre e solo riferito al mio modo di giocare. Ma sempre richieste in questo senso e mai personale”.

"L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Claudio Ranieri precisa in una dichiarazione all'ANSA le modalità del suo addio alla Roma - preso atto del comunicato diffuso dal club - «per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle". Ranieri ha voluto al contempo "ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre" conclude.

Cristiano Giuntoli è pronto a ripartire. Dopo una stagione trascorsa in giro per gli stadi di mezza Europa, per aggiornarsi e visionare giocatori, il dirigente sta aspettando la chiamata giusta per rimettersi in gioco dopo l'ultima esperienza alla Juventus, con il suo lavoro che è stato rivalutato molto da Spalletti in questa stagione, e nelle ultime ore il suo nome è stato accostato a più riprese a quello della Roma ma per il momento non ci sono stati contatti diretti tra la società giallorossa e lo stesso Giuntoli.

GUARDIOLA GLISSA SUL SUO FUTURO. MASTANTUONO PUÒ LASCIARE IL REAL MADRID. ARABIA SAUDITA, C'È IL NUOVO CT PER I MONDIALI

INGHILTERRA

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha dribblato le domande sul proprio futuro: “Vivo alla giornata, contano le prestazioni, penso alle partite. Siamo quello che siamo”. Lo sguardo è già rivolto a Wembley, dove il City sarà impegnato in semifinale: “È un’altra occasione, proveremo a vincere”.

L'Arsenal è prnto a staccare un assegno da 30 milioni per iNicolò Tresoldi, attaccante del Brugge. Il ds dei gunners, Andrea Berta, è già in contatto con i vertici del club belga, bottega assai cara.

SPAGNA

Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid sta iniziando a riflettere su una soluzione temporanea per Franco Mastantuono. L’idea è quella di mandarlo in prestito in un contesto meno competitivo, dove possa giocare con continuità e sviluppare il proprio talento senza la pressione del Bernabéu. Un po' come fatto con Endrick, che all'Olympique Lione sta facendo molto bene e tornerà la prossima stagione con autostima ritrovata, pronto a giocarsi le sue chance.

RESTO DEL MONDO

La Federcalcio saudita ha ufficializzato oggi, giovedì 23 aprile, l'ingaggio di Georgios Donis come nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore. L'allenatore greco ha firmato un contratto fino a luglio 2027, prendendo il posto del francese Hervé Renard dopo la risoluzione consensuale del rapporto con quest'ultimo.