…con Carmine Gautieri

“Ho visto una partita non bella da punto di visto tecnico tattico. Il Napoli ha vinto come l’aveva preparata Conte”. Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri.

La Roma esce ridimensionata?

“No, ma ha perso tre partite in casa. Il Napoli certamente ha dato un segnale di forza importante”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“Milan, Inter, Napoli e Roma sono sullo stesso piano. Se i giallorossi faranno un mercato importante potranno competere. Non c’è quell’ammazza campionato e per questo anche Como e Bologna hanno possibilità”.

Che succede alla Fiorentina?

“La squadra è stata fatta. Cambiando allenatore si sperava che le cose cambiassero e così non è stato. Poi non vieni aiutato dal pubblico e se non hai personalità rischi di andare nel baratro. La Fiorentina può tirarsi ancora fuori da questa situazione”.

In B continua a deludere la Samp…

“Il calcio non è una scienza esatta. Non si capisce come mai non riesce a svoltare. Con l’improvvisazione non si va da nessuna parte. In Italia non si programma più come prima. Alla Samp manca programmazione”.