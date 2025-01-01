Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

…con Carmine Gautieri

…con Carmine GautieriTUTTO mercato WEB
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

“Ho visto una partita non bella da punto di visto tecnico tattico. Il Napoli ha vinto come l’aveva preparata Conte”. Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri.

La Roma esce ridimensionata?
“No, ma ha perso tre partite in casa. Il Napoli certamente ha dato un segnale di forza importante”.

Chi vincerà lo Scudetto?
“Milan, Inter, Napoli e Roma sono sullo stesso piano. Se i giallorossi faranno un mercato importante potranno competere. Non c’è quell’ammazza campionato e per questo anche Como e Bologna hanno possibilità”.

Che succede alla Fiorentina?
“La squadra è stata fatta. Cambiando allenatore si sperava che le cose cambiassero e così non è stato. Poi non vieni aiutato dal pubblico e se non hai personalità rischi di andare nel baratro. La Fiorentina può tirarsi ancora fuori da questa situazione”.

In B continua a deludere la Samp…
“Il calcio non è una scienza esatta. Non si capisce come mai non riesce a svoltare. Con l’improvvisazione non si va da nessuna parte. In Italia non si programma più come prima. Alla Samp manca programmazione”.

Articoli correlati
Gautieri: "Napoli-Atalanta partita aperta. Palladino? Può risollevare la Dea" Gautieri: "Napoli-Atalanta partita aperta. Palladino? Può risollevare la Dea"
Gautieri: "Sì, con il Livorno c'è stato un contatto. Ma Venturato è l'uomo giusto"... Gautieri: "Sì, con il Livorno c'è stato un contatto. Ma Venturato è l'uomo giusto"
Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top" Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top"
Altre notizie A tu per tu
…con Carmine Gautieri …con Carmine Gautieri
...con Fabio Lupo ...con Fabio Lupo
…con Ruben Sosa …con Ruben Sosa
…con Pierpaolo Bisoli …con Pierpaolo Bisoli
…con Pasquale Marino …con Pasquale Marino
...con Giuseppe Ursino ...con Giuseppe Ursino
...con Joao Santos ...con Joao Santos
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
1 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
2 Napoli, Hojlund: "Vorrei ricominciare a segnare tanti gol, ma vincere è più importante"
3 1 dicembre 1996, i primi due gol in Italia di Dugarry. Ma Terim verrà esonerato
4 Il primo amore non si scorda mai: Vinicius esulta per la Copa Libertadores del Flamengo
5 Sampdoria, Cherubini: "Serve fame, senza quella non ci sono risultati"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
Immagine top news n.1 La Roma perde un altro big match: la 'Maledizione del Corto Muso' sulla squadra di Gasperini
Immagine top news n.2 Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta con il 3-4-3
Immagine top news n.3 Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Immagine top news n.4 Neres è on fire e dà tre punti d'oro al Napoli: Conte incarta Gasp, a Roma finisce 0-1
Immagine top news n.5 Vanoli: "Confronto Dzeko-tifosi per le sue parole di giovedì. A dicembre iniziano le gare vere"
Immagine top news n.6 Palladino: "Non ho la bacchetta magica, ho parlato con ogni giocatore e l'ho responsabilizzato"
Immagine top news n.7 Napoli, Manna: "Valuteremo le opportunità sul mercato. Insigne? Lì siamo coperti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Conte torna sui 7 giorni di 'vacanza': "In Inghilterra non dovevo neanche chiederli"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Zappacosta: "Abbiamo battuto una Fiorentina forte, non era scontato"
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Gilardino sconfitto a testa alta: "L'Inter è stata letale su due rimesse laterali"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Hojlund: "Vorrei ricominciare a segnare tanti gol, ma vincere è più importante"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Milinkovic-Savic: "Importante tornare in testa, complimenti ai nostri difensori"
Immagine news Serie A n.6 Deulofeu manda un messaggio per il compleanno dell'Udinese: "Insieme faremo la storia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Cherubini: "Serve fame, senza quella non ci sono risultati"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni: "Partita non bella, ma contavano solo i 3 punti"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Gregucci duro: "Non siamo qui a pettinare le bambole"
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastrico
Immagine news Serie B n.5 Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico
Immagine news Serie B n.6 Padova, Faedo e il primo gol in B: "Non ero in me dall'euforia. Volevo solo abbracciare tutti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Dopo un avvio difficile grande reazione. La ripresa ci dà ottime sensazioni"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Casarotto: "Siamo diventati una squadra vera. Ora continuità e nessun limite"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Aronica: "Pareggio giusto. Con sette titolari fuori i ragazzi hanno dato tutto"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "La partita più bella dell’anno. Primato? Fieno da mettere da parte"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Potenza travolge il Casarano. Audace Cerignola corsaro a Latina
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, Bocchetti ritrova la vittoria: “Successo meritato, bravi tutti. Dedica speciale a Finardi”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.6 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…