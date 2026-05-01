Aveva parato un rigore, ma Friburgo ko al 92'. Atubolu: "Ci complichiamo la vita da soli"

Noah Atubolu non getta la spugna. "Non è finita", ha dichiarato con fermezza il protagonista più positivo del Friburgo dopo la sconfitta incassata all'ultimo minuto nell'andata delle semifinali di Europa League. "Al ritorno tutto è possibile. In casa siamo fortissimi. Crediamo in noi stessi", ha aggiunto ai microfoni di RTL dopo l'1-2 subito in Portogallo e allo scadere dallo Sporting Braga nel match d'andata delle semifinali di Europa League.

Giovedì prossimo è atteso il grande ritorno in Germania, ma il Friburgo ha vinto tutte le partite casalinghe di questa edizione di Europa League e la finale del 20 maggio a Istanbul resta ancora a portata di mano. Ma per come si era sviluppata la partita, Vincenzo Grifo (in gol) e compagni avrebbero potuto quantomeno pareggiare ieri, piuttosto che tornare a casa sconfitti. Atubolu - nel mirino di Inter e Juventus come portiere del futuro - era stato poi miracoloso su un calcio di rigore (45'+2) di Zalazar, ma è apparso colpevole sul gol decisivo di Dorgeles al 90'+2.

Secondo l'estremo difensore di 23 anni, che stando a quanto trapela dai media tedeschi sarebbe prossimo all'addio (ha un contratto valido fino all'estate 2027 con il club), ha respinto il pallone proprio sui piedi di Dorgeles: "Un gol così inutile è incredibile. Ci complichiamo la vita da soli", ha sbottato ai microfoni di RTL, che l'anno scorso ha stabilito un record in Bundesliga parando 5 rigori consecutivi. "Il problema è che non ho visto partire il pallone".