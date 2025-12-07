Calvarese su Inter-Como: "D. Carlos rischia, manca un'ammonizione a Calhanoglu"

"Prima direzione stagionale a San Siro per Marco Di Bello, designato per un Inter-Como difficile sulla carta ma che si è trasformato in una partita senza storia, indirizzata sin da subito: troppo poco per potere impensierire un arbitro esperto come lui". Inizia così l'analisi di Gianpaolo Calvarese, dalle colonne di Tuttosport, sul match stravinto dai nerazzurri per 4-0.

"L’episodio più discusso - prosegue Calvarese - arriva nel recupero del primo tempo, e ha come protagonisti Diego Carlos e Lautaro Martinez. Il brasiliano prima cintura Thuram e poi rifila un calcione al capitano nerazzurro, l’arbitro Di Bello lo ammonisce e fa bene: di certo il difensore del Como rischia tanto, ma l’intervento non è meritevole di cartellino rosso. Buono, comunque, il piglio dell’arbitro classe ‘81 che richiama con veemenza e personalità il numero 34".

Qualche dubbio, infine, su un paio di mancate sanzioni: "Per il resto, al netto della giusta ammonizione di Akanji nel finale, è dal punto di vista disciplinare che Di Bello viene impegnato maggiormente: prima forse esagera nell’estrarre il giallo per Perrone, il quale ferma una ripartenza di Bastoni ma toccando il pallone prima dell’avversario; poi, a inizio secondo tempo, perdona invece Calhanoglu per un intervento in ritardo su Jesus Rodriguez".