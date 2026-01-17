Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Camarda al Lecce non sta funzionando. Era meglio seguire l'esempio di Pio Esposito

Camarda al Lecce non sta funzionando. Era meglio seguire l'esempio di Pio EspositoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:38Serie A
Raimondo De Magistris

Francesco Camarda in questo fine settimana potrebbe metter fine alla sua avventura al Lecce. La sfida tra il club giallorosso e il Milan sarà l'occasione per discutere della risoluzione del prestito del centravanti classe 2008 che in estate s'è trasferito nella squadra allenata da mister Di Francesco con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. La società rossonera sta valutando questa possibilità per prendersi carico in prima persona del problema alla spalla che ha fermato il calciatore 17enne, Camarda è fermo da una decina di giorni e dovrebbe tornare in campo solo a inizio febbraio: se lo farà con la maglia giallorossa o con quella rossonera, ancora non è dato sapersi.

Le discussioni del fine settimana (Milan-Lecce si giocherà domani sera a San Siro alle ore 20.45, ndr) saranno decisive in un senso o nell'altro. Ma intanto si può tracciare un bilancio su un'avventura che fin qui non ha prodotto i risultati sperati. Camarda nella prima parte di stagione ha trovato spazio, eppure non ha reso secondo le aspettative: 19 presenze e un solo gol. Una sola rete in 750 minuti giocati. Camarda s'è ritrovato in una squadra che lotterà fino alla fine per non retrocedere e che fa un enorme fatica a fare gol: 13 reti complessive in 20 giornate di campionato, fin qui il peggior attacco della Serie A.

In questo contesto in cui tutti faticano ad andare a segno, Camarda non ha trovato l'humus ideale per portare avanti il suo percorso di crescita. E proprio per questo motivo ancor prima che per l'infortunio, oggi il Milan valuta la possibilità di riportarlo a Milanello.
Facile parlare col segno del poi, ma a conti fatti per la crescita di Camarda sarebbe stato meglio optare per una scelta alla Pio Esposito, calciatore che lo scorso anno ha trascinato lo Spezia fino a un passo dalla Serie A. Sarebbe stato meglio mandarlo in prestito in un club di Serie B con grandi ambizioni in grado di produrre molte più azioni da gol. In grado di giocare con più costanza nella trequarti avversaria e farlo giocare ogni volta titolare senza troppe pressioni. Lecce invece vive oggi tutt'altra situazione, non quella ideale per far crescere uno dei più importanti talenti del nostro calcio.

