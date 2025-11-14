Camavinga lascia il ritiro della Francia. Non verrà rischiato, anche Kone torna a casa

Eduardo Camavinga non prenderà parte all'ultima partita di qualificazione ai Mondiali della Francia. Il centrocampista del Real Madrid sta tornando nella capitale spagnola a causa di un problema alla coscia. Camavinga non ha partecipato alla vittoria della Francia per 4-0 contro l'Ucraina giovedì e ha saltato le sessioni di allenamento a Clairefontaine questa settimana.

Il commissario tecnico Didier Deschamps ha confermato che Camavinga non è infortunato ma sta avvertendo fastidio alla coscia. Data la qualificazione già ottenuta dalla Francia, il giocatore non sarà rischiato per la partita di domenica contro l'Azerbaigian. Camavinga torna dunque al suo club di appartenenza. Il centrocampista in questa stagione ha lottato con infortuni e un utilizzo poco costante al Real Madrid, collezionando finora solo tre presenze da titolare in Liga. La Francia è già qualificata per la Coppa del Mondo quindi il ct può permettersi senza pensieri di far riposare i giocatori chiave in vista degli impegni futuri con i club e in Nazionale.

Anche Manu Koné sta lasciando il ritiro della Francia, avendo ricevuto un cartellino giallo contro l'Ucraina che lo rende indisponibile per squalifica per la sfida contro l'Azerbaigian. Koné rientra immediatamente alla Roma, per la gioia di Gasperini, che già ha diversi infortunati con cui fare i conti.