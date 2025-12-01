Liverpool, tutto su Camavinga per il centrocampo: pronta una super-offerta per il Real Madrid

Il Liverpool prepara l’assalto a Eduardo Camavinga. Secondo CaughtOffside, i Reds sarebbero pronti a mettere sul tavolo un’offerta da 60 milioni di euro per convincere il Real Madrid a cedere il centrocampista francese, sempre più ambito sul mercato europeo. Arne Slot considera il classe 2002 un obiettivo chiave per rinforzare il cuore del proprio centrocampo nella prossima stagione.

Camavinga ha collezionato 13 presenze con il Real in questa stagione e gode della stima di Xabi Alonso, ma al Bernabeu non mancano riflessioni sul suo ruolo a lungo termine. Con Tchouameni, Valverde e Bellingham ritenuti intoccabili, la posizione del francese nella gerarchia merengue è oggetto di discussione. Alcuni dirigenti vedono in una sua eventuale cessione una possibilità per finanziare operazioni future senza sbilanciare l’equilibrio della squadra. Nonostante ciò, Camavinga non sta spingendo per lasciare Madrid: ha più volte espresso ammirazione per la cultura vincente del club e resta un elemento regolarmente impiegato quando è in forma. Il suo destino, però, potrebbe dipendere dalle strategie di mercato del Real per la prossima estate.

Il Liverpool non è solo nella corsa. Il Manchester United lo monitora come erede ideale di Casemiro, il PSG vorrebbe riportare in patria un altro talento francese, mentre Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco hanno effettuato sondaggi mantenendo rapporti costanti con il suo entourage.