Cambio nelle gerarchie e infortunio alla spalla: è già finita l'avventura di Camarda a Lecce?

Niccolò Righi
Oggi alle 13:11
Era arrivato in estate con aspettative molto alte ma adesso, dopo pochi mesi, l'avventura di Francesco Camarda con la maglia del Lecce potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. Come infatti riferito da Radio Sportiva, il talentuoso attaccante classe 2008 potrebbe far ritorno al Milan, proprietario del suo cartellino, già nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Dopo un promettente avvio in Salento, dove è arrivato anche il primo gol tra i professionisti lo scorso settembre durante la gara pareggiata al Via del Mare contro il Bologna, nelle ultime settimane il rendimento del calciatore è calato, così come il minutaggio in favore di Nikola Stulic. Inoltre, alla base del possibile addio, ci sarebbe anche l'infortunio alla spalla patito dallo stesso Camarda e che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare e che dovrebbe lascialo fuori per tutto gennaio, compromettendo ancor di più la sua posizione.

Per questo motivo gli uomini di mercato del Lecce stanno già cercando un centravanti che possa coprire l'assenza di Camarda. Tra i nomi al vaglio c'è quello di Mbala Nzola, messo alla porta dal Pisa, e Walid Cheddira, che al Sassuolo è chiuso da Pinamonti e che potrebbe rilanciarsi proprio in maglia giallorossa.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
