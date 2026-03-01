Lazio, Cancellieri: "Sereno perché ho fiducia nell'ambiente"

Prima del match tra Torino e Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN l'esterno Matteo Cancellieri: "Non pensiamo alla Coppa Italia, oggi è fondamentale per il nostro campionato. Prepara poi la condizione fisica e mentale con cui affronteremo la prossima sfida. Mi sento tranquillo e sereno perché ho fiducia nell'ambiente, sia nel mister, sia nei compagni: ho avuto un periodo delicato extra-calcio, ma ora l'ho superato e punto a fare bene. La doppietta contro il Torino è stato un momento importante, sono condizioni che si creano quando ti fai trovare pronto".

Le formazioni ufficiali dell'incontro.



TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri