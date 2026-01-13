Lazio, Brentford forte su Cancellieri: i dettagli dell'offerta del club inglese

La Lazio prosegue nella pianificazione del proprio mercato di gennaio che ha già portato diversi movimenti importanti, in uscita e in entrata a Formello. Dopo aver salutato Valentin Castellanos e Matteo Guendouzi, volati rispettivamente a West Ham e Fenerbahce, la società di Claudio Lotito ha accolto in sostituzione dei due Petar Ratkov e Kenneth Taylor, giocatori arrivati da Salisburgo e Ajax.

I movimenti non sono però finiti qua. E dall'Inghilterra spiegano come la prossima operazione possa riguardare una nuova cessione: nello specifico, scrive il Daily Mirror, il Brentford avrebbe deciso di affondare il colpo per Matteo Cancellieri e in questo senso avrebbe già pronta una proposta per il suo cartellino da 15 milioni di euro complessivi, divisi in 11 di parte fissa e 4 di bonus futuri.

Da capire a questo punto la risposta della Lazio, club che per il cartellino del giocatore parte da una valutazione di 15 milioni di parte fissa. Una proposta, quella del club inglese, comunque su cui riflettere. In stagione l'attaccante esterno ha messo insieme un totale di 14 presenze considerando anche la Coppa Italia, con 3 gol all'attivo. In caso di via libera alla cessione, la Lazio dovrebbe chiaramente tornare sul mercato per trovare un suo sostituto e in questo senso il nome più caldo sembra essere quello di Daniel Maldini, giocatore in uscita dall'Atalanta ancor più dopo l'arrivo prossimo di Giacomo Raspadori.