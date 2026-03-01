Lazio, Cancellieri si sfoga: "Avuto un momento particolare, voglio recuperare quanto perso"

Matteo Cancellieri, esterno d'attacco della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima del calcio d'inizio della sfida di campionato contro il Torino: "Dobbiamo pensare partita per partita, prepararne ognuna per vincere e arrivare al nostro cammino Coppa Italia preparati e pronti. Pensando al nostro allenamento".

Problemi in zona gol...

"Dobbiamo essere più incisivi, curare meglio i dettagli e tirare per creare più occasioni da gol. Ed essere più cattivi sotto porta, quello sicuramente. Ma penso che lo stiamo già facendo, la mentalità in allenamento la stiamo creando. È solo questione di tempo".

Come stai ora dopo l'infortunio?

"Ho avuto un momento particolare, non tanto nel momento dell'infortunio perché sapevo di dover guarire, ma dopo 3-4 partite rientrato dall'infortunio, anche extra calcio. Adesso mi sono ripreso e sono in forma, voglio recuperare quello che mi sono perso".