Focus TMW Cantiere Under23, i talenti più interessanti dell'Atalanta che giocano in Serie C

La tradizione calcistica in casa Atalanta parla chiaro: prima di tutto viene il lavoro nel settore giovanile. Una fucina di talenti che nel corso dei decenni ha regalato al pallone nostrano una serie infinita di giocatori di altissimo livello come, giusto per citare i più recenti, Marco Carnesecchi, Alessandro Bastoni o Matteo Ruggeri.

Per questo motivo in quel di Bergamo la partecipazione al progetto 'seconde squadre' in Serie C assume un significato più profondo. Che va al di là del mero risultato del campo dei ragazzi di Salvatore Bocchetti. Diventa un ulteriore strumento di crescita e valorizzazione dei talenti italiani e non solo.

Ecco perché i protagonisti di oggi della Under23 orobica sono da tenere in grande considerazione per i grandi palcoscenici del domani.

I talenti da seguire

DOMINIC VAVASSORI - Attaccante nato a Bergamo, Vavassori è tra i talenti più promettenti dell’Atalanta U23. Seconda punta naturale, può giocare anche come ala o trequartista, ed è uno dei giocatori più seguiti della rosa orobica. Convocato nelle nazionali giovanili italiane, ha dimostrato numeri interessanti in Serie C: in questa stagione il suo ruolino di marcia recita 24 presenze in campionato, 8 gol e 4 assist. Un percorso che sta attirando l’attenzione dei tecnici e dei talent scout di molti club di alto profilo.

ALBERT NAVARRO - Difensore centrale classe 2007, Navarro è uno dei prospetti difensivi più interessanti nell’Under23 nonostante il suo percorso abbia avuto inizio nelle giovanili di un altro club che del lavoro sui ragazzi fa un credo: il Barcellona. Alto e fisico (circa 1,88 m), è dotato di buona tecnica e capacità di impostazione per un centrale, qualità che lo rendono un elemento su cui il club punta forte per il futuro. È considerato un elemento affidabile nel reparto arretrato della squadra in Serie C dove ha messo a referto 18 presenze e un gol.

PAOLO VISMARA - Portiere classe 2003 originario di Seriate, Vismara è uno dei punti fermi tra i pali per l’Atalanta U23. Con la sua imponente statura (circa 1,95 m) e una buona dose di esperienza alle spalle, rappresenta un profilo di affidabilità tra i più esperti della rosa vista anche l'esperienza lo scorso anno alla Sampdoria in Serie B.

SERGEJ LEVAK - Centrocampista croato di grande fisicità e duttilità tattica, Levak è un classe 2006 destinato a farsi notare. Alto quasi 2 metri, con passato fra NK Osijek e Roma, può ricoprire diversi ruoli a centrocampo e si è inserito con continuità nella rotation dell’Under23. Con un buon rendimento in Serie C (23 caps e 6 gol) e un profilo internazionale, che lo vede essere protagonista con la maglia della Croazia U19, rappresenta un elemento da monitorare per il futuro prossimo.