Atalanta, Scamacca si è allenato parzialmente in gruppo a due giorni dalla Lazio
Allenamento parzialmente in gruppo per Gianluca Scamacca, che nella seduta svolta in tarda mattinata dall'Atalanta di Palladino non ha partecipato interamente al lavoro coi compagni. Per domani è previsto un nuovo allenamento, ma al pomeriggio, prima della partenza per Roma. Nel 25° turno di Serie A la Dea affronterà la Lazio all'Olimpico, sabato alle ore 18.
Su Charles De Ketelaere saranno invece fatte ulteriori valutazioni mediche, così da comprenderne nei dettagli le condizioni.
Il febbraio dell'Atalanta
1/2 Como-Atalanta 0-0 (Serie A)
5/2 Atalanta-Juventus 3-0 (Coppa Italia)
9/2 Atalanta-Cremonese 2-1 (Serie A)
14/2 ore 18 Lazio-Atalanta (Serie A)
17/2 ore 21 Borussia Dortmund-Atalanta (Playoff Champions League)
22/2 ore 15 Atalanta-Napoli (Serie A)
25/2 ore 18 Atalanta-Borussia Dortmund (Playoff Champions League)
