Caos nel finale di Milan-Lazio: espulso Allegri per proteste per un rigore poi non assegnato
Momenti di caos nei minuti finali di Milan-Lazio con l'arbitro Giuseppe Collu richiamato dal VAR per un presunto fallo di mano di Pavlovic al 95' che ha portato alla decisione di non concedere il calcio di rigore ai biancocelesti per fallo precedente di Marusic. Prima che il direttore di gara arrivasse al monitor Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha detto qualcosa allo stesso Collu che lo ha espulso. Nel parapiglia è stato poi allontanato anche il vice di Maurizio Sarri.
