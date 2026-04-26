Live TMW Juventus, Kalulu: "A San Siro sempre un buon punto. Ma eravamo venuti per vincere"

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus.

Che sapore ha questo pareggio?

“Dal campo personalmente c’è sempre un po’ di amarezza. Abbiamo avuto queste situazioni, anche se la partita era molto chiusa. Provo a vedere il lato positivo: a San Siro, su un campo complicato, abbiamo preso un punto in questo rush finale. Proviamo a vedere il positivo oggi”.

Che emozioni provi tornando a San Siro da avversario?

“È sempre un’emozione particolare, è sempre un po’ strano essere dall’altra parte nel riscaldamento. Quando hai provato l’amore dei tifosi fa sempre piacere tornare. Sono contento di tornare qui e vedere questo stadio, che ha ricominciato a cantare ed è molto bello da vedere”.

La Juve guarda in avanti o indietro in classifica?

“Non ho guardato i calendari delle altre. Guardiamo dove c’è la Champions, solo questo”.

Due punti di vantaggio su chi insegue vi lascia tranquilli? Guardate la classifica?

“Oggi è ancora presto. Eravamo venuti per vincere. È tutto nelle nostre mani. Questa è l’unica cosa positiva. Se facciamo bene è l’unico sentimento positivo oggi”.

In cosa avete fatto più fatica oggi?

“Il loro modo di difendere ci hanno messo in difficoltà. Hanno avuto un blocco molto basso anche quando andavano in contropiede, salivano con 3-4 giocatori. Hanno avuto 6 giocatori, più portiere 7, nel loro blocco. Era difficile portare più giocatori su perché poi ti apri e sei alla loro mercè”.

C’era paura di perdere nelle due squadre?

“La verità è che, io parlo da difensore, con questi giocatori offensivi di tutte e due le squadre devi mettere più attenzione se vuoi essere forte e vincere”.

Oggi abbiamo rivisto Vlahovic. Come sta?

“È rientrato bene con noi. Quando rientri devi avere tempo per prendere ritmo, ma lo vedo bene fisicamente. Peccato che oggi non ho avuto la possibilità di mettergli un cross, ma ci aiuterà in questo fine di campionato”.