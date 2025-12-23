Capello sulla lotta scudetto: "Juve, il distacco è recuperabile. Inter, qualcosa si può osare"

"E la rincorsa non è finita". Ne è sicuro Fabio Capello analizzando il calendario della Juventus. L'ex tecnico del Milan, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermato sul momento della formazione bianconera e sulla ricetta di Spalletti: "Ha trovato la posizione giusta per tanti giocatori - ha esordito -. Ha recuperato la determinazione e l’aggressività che di recente erano scomparse. E la Juve è una delle poche squadre italiane con esterni che dribblano e creano superiorità: Yildiz, Conceiçao, Zhegrova. Questo mette spesso in difficoltà le rivali".

Quando si parla della Juve ovviamente non si può non parlare di scudetto. La ripartenza con il mister toscano ha portato la squadra a ridosso delle prime posizioni. Per l'ex tecnico, fra le altre, proprio dei bianconeri Yildiz e compagni potrebbero tornare in corsa per il titolo: "La Juve è lì - ha proseguito - il distacco recuperabile, e ci sono anche gli scontri diretti".

Capello, infine, ha sottolineato anche la posizione dell'Inter, che è comunque in vetta: "Chivu è andato sul sicuro finora - ha concluso -. Credo abbia valutato la condizione non ottimale di tanti giocatori e quindi abbia deciso di rimandare esperimenti. Però è in testa. Ma qualcosa si potrebbe osare".