Capello: "Milan, non è soltanto questione di centravanti. Dovrebbe sfruttare un vantaggio"

Fabio Capello analizza la situazione del Milan,. La formazione di Massimiliano Allegri ha perso terreno nelle ultime partite ed è stata eliminata in semifinale dal Napoli in Supercoppa Italiana. Una situazione da monitorare per una squadra comunque che è costruita per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, E proprio dei rossoneri ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico:

"Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri - ha sottolineato -. Questo è il dramma, sportivo s’intende, dei rossoneri. Devono trovare solidità in difesa: gli errori e le incertezze sono costati fin qui tanti punti. L ’atteggiamento è molto offensivo, ma così si va in difficoltà dietro. E poi si doveva far meglio con le piccole".

Dal mercato è già arrivato Fullkrug, un rinforzo per il reparto offensivo: "Se può essere la soluzione? Domanda importante che richiede risposta importante… Di sicuro, senza un 9 è difficile giocare. Füllkrug è un attaccante vecchio stampo: ci sarà stato un consulto in società per valutare chi poteva essere l’uomo giusto. Però non è soltanto questione di centravanti - ha proseguito -: il Milan non ha le coppe europee rispetto alle altre e dovrebbe sfruttare questo vantaggio".