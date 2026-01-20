Capello bacchetta l'Inter: "Poteva essere più pericolosa, ma ha tirato male"

L'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello, ha commentato dagli studi di Sky la prestazione dell'Inter, che ha perso 1-3 contro l'Arsenal a San Siro.

Di seguito le sue dichiarazioni: "Se mi aspettavo qualcosa in più dall'Inter? Sì, mi aspettavo qualcosa in più in termini di personalità. Secondo me è mancato molto Calhanoglu stasera. Uno che con le sue verticalizzazioni e passaggi in avanti veloci, poteva aiutare a creare qualcosa in più. Tutte le volte in cui l'Inter era in possesso di palla ed è andata avanti è sempre stata pericolosa, ma ha tirato male in porta.

Cosa che non è successa agli avversari, che hanno una tecnica eccelsa, che mi ha impressionato. Non la buttano mai via la palla, in area. Grande personalità con la palla, diventa difficile recuperare il risultato contro di loro. Ma quando l'Inter andava via poteva essere pericolosa, come quando Sucic non ha passato la palla a Barella".