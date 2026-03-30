Capello: "Dobbiamo andare al Mondiale, manchiamo 12 anni dalla competizione"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del match di domani fra Bosnia e Italia soffermandosi sulla scelta di schierare Retegui o Esposito in attacco: "Bisognerà vedere come Gattuso imposterà la partita. Da lì si capirà se sarà meglio inserirlo dall’inizio o in corsa. Retegui arriva da qualche settimana senza giocare e il ritmo arabo è un’altra cosa rispetto al nostro, alle volte la non attitudine la paghi".

Mettere da parte la pressione, è questo ciò che deve fare la squadra: "Dobbiamo ad ogni costo scendere in campo con la mente libera, dimenticando il peso di questi 12 anni di assenza dal Mondiale. Non è facile, ma dobbiamo riuscirci. Giochiamo liberi". La stampa bosniaca non ha preso bene il suo "meglio la Bosnia del Galles" sottolineando che, come l'esultanza degli azzurri, si ritorcerà contro: "Io faccio delle valutazioni in base a quello che penso del calcio, simpatia e antipatia mi interessano poco".

Secondo il mister questa partita non può andare male: "Dobbiamo andare al Mondiale. Gli italiani si appassionano alle grandi manifestazioni, da sempre, infatti ora guardiamo tutti Formula 1 e tennis. L’Italia manca da 12 anni dalla più grande manifestazione calcistica. Il motivo per cui si avverte una certa disaffezione intorno alla Nazionale è tutto lì".