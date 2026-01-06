L'ex arbitro Mazzoleni sulle parole di Capello: "L'AIA dovrebbe querelarlo"

Hanno fatto rumore le parole dell'ex allenatore Fabio Capello, che in una intervista a Marca aveva espresso la frase "gli arbitri sono una mafia". Lo stesso Capello ha precisato all'ANSA che la frase è stata "del tutto decontestualizzata" e anche che "sia stata strumentalizzata e utilizzata in maniera inappropriata".

L'ex tecnico della Roma aveva anche specificato che quando, in riferimento agli arbitri, ha usato il termine 'mafia', lo ha fatto solamente per chiarire che la classe arbitrale italiana opera come una organizzazione estremamente chiusa, che molto raramente accetta veri momenti di confronto e non appare disponibile a far entrare nelle sale Var sportivi o ex sportivi che non facciano parte della medesima classe arbitrale, come da lui suggerito più volte in dichiarazioni pubbliche, e ampiamente chiarito nel proseguo dell'intervista".

L’ex arbitro Mario Mazzoleni, intervenuto a Giornale Radio ha detto ieri: “Le dichiarazioni di Fabio Capello sugli arbitri sono gravissime e bruttissime: andrebbe querelato per ciò che ha detto. Capello ha parlato di arbitri come di una ‘mafia’, un termine tanto grave quanto fuori luogo. Se l’AIA avesse un’associazione più di peso, un personaggio del genere andrebbe querelato. È ignorante una persona che usa certe parole, soprattutto dopo aver vissuto gli anni di Calciopoli. Mi aspettavo da un uomo maturo un po’ più di prudenza, invece per far parlare di sé oggi servono solo dichiarazioni del genere”.