Juventus, Zhegrova anticipa il rientro a Torino grazie al jet privato fornito dal club bianconero

Per mister Luciano Spalletti quella contro la Fiorentina - in programma sabato alle 18 allo stadio Franchi - è una gara delicatissima, da preparare al meglio per ripartire con il giusto piglio in campionato dopo i due pari consecutivi della Juventus con Sporting e Torino. In questo contesto, sottolinea Tuttosport, le circostanze non aiutano.

Volo privato - Il tecnico aveva da tempo cerchiato la data di oggi in rosso: il giorno in cui avrebbe recuperato i vari acciaccati (ad esclusione di Bremer) e riabbracciato gli ultimi nazionali. Basti pensare che Spalletti, pur di averli tutti subito alla Continassa, ha concordato con la società di far rientrare Zhegrova in anticipo (impegnato martedì sera nella gara con la Svizzera) mettendogli a disposizione un charter all’aeroporto di Pristina a margine del match. Ma la sosta, oramai non è una novità, ha portato nuovi problemi.

Dentro Cabal e Kelly - che oggi si alleneranno con il resto del gruppo dopo i rispettivi infortuni - fuori Vlahovic e Rugani. Il centrale azzurro ha rimediato una lesione di basso grado al soleo della gamba destra, che lo terrà lontano dal campo per almeno tre settimane. L’ennesimo infortunio in un reparto che da un anno a questa parte non sembra conoscere tregua.