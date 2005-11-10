Cagliari, rimpianti e voglia di riscatto: Pisacane e Kofler suonano la carica

Il Cagliari torna da Roma, per la seconda volta consecutiva, con una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, soprattutto per quanto mostrato nella prima parte di gara. All'Olimpico i rossoblù avevano approcciato la sfida con personalità, attenzione e un'organizzazione tattica capace di mettere in difficoltà la Lazio. Il vantaggio firmato da Nzola, bravo a concretizzare l'iniziativa di Fadera, sembrava premiare un piano partita ben costruito da Fabio Pisacane. I sardi avevano trovato gli spazi giusti, limitando le fonti di gioco biancocelesti e contenendo soprattutto le iniziative sulla corsia di Nuno Tavares.

A cambiare gli equilibri del match è stato anche l'infortunio di Fadera, costretto a lasciare il campo nel primo tempo. La sua uscita ha privato Deiola e soci di un elemento fondamentale negli equilibri della fascia, proprio dove i cagliaritani erano riusciti a costruire le maggiori difficoltà per gli avversari. A causa dell'uscita del numero 39 isolano, la Lazio ha progressivamente guadagnato terreno, trovando il pareggio con Isaksen e completando la rimonta all'83' con il colpo di testa di Pinamonti, sul quale resta il dibattito sull'opportunità di interrompere il gioco per un colpo in faccia subito proprio da capitan Deiola. Una sequenza di episodi che ha finito per condizionare una partita rimasta in bilico fino alla fine.

Reazione e testa alla prossima

Al di là del risultato, Pisacane ha voluto sottolineare la reazione e lo spirito ritrovato dalla sua squadra, evitando di cercare alibi e invitando tutti a mantenere lucidità. Il tecnico ha visto segnali incoraggianti, soprattutto nell'atteggiamento e nella disponibilità dei tanti giovani impiegati. Adesso, però, servono punti per dare concretezza alle buone sensazioni. La sfida contro il Frosinone, sabato 7 novembre all'Unipol Domus, rappresenterà un'occasione importante per ripartire e trasformare le prestazioni dell'Olimpico in qualcosa di più concreto.

Anche Kofler suona la carica

Al termine della gara contro la compagine di Gattuso, anche Kofler ha analizzato la prestazione messa in campo: "Sapevamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato. Dovevamo venire all'Olimpico con lo spirito giusto e credo che per lunghi tratti della partita siamo riusciti a farlo". L'impegno però non è bastato e il difensore ora sottolinea come il Cagliari debba rialzare la testa e continuare a lavorare. Il campionato è ancora lungo e la storia è tutta da scrivere.