Dopo 10 turni la Serie A ha già cambiato un quarto degli allenatori. Altrove invece...

Kosta Runjaic ai titoli di coda. Dopo due stagioni e dieci partite, l'allenatore nato a Vienna ma cresciuto in Germania è stato esonerato dall'Udinese per un avvio di stagione a dir poco disastroso. Avevano illuso i quattro punti nelle prime due giornate, la profezia di Cesc Fabregas che dopo il pareggio all'esordio contro i bianconeri disse in conferenza stampa: "Vedrete che qui vinceranno in poche quest'anno, sono una grandissima squadra, hanno identità, sono fisici, per come pressano e vanno veloce sono da Premier. Mi piace e sarà complicata per tutti".

In realtà a Udine nelle successive cinque gare interne dell'Udinese son passati tutti: prima la Lazio e il Cagliari, poi Lecce, Milan e sabato pomeriggio la Roma. La sfida che ha sancito il cambio di allenatore per una squadra che oggi è penultima con cinque punti in classifica, che ora pensa a mister Zanetti per centrare una salvezza che è ormai diventata obiettivo dichiarato.

Cambi di allenatore in Serie A

Quello di Runjaic sarà il quinto esonero in Serie A in questa stagione. Il divorzio tra l'Udinese e il suo allenatore conferma che quest'anno nel nostro campionato si cambia tecnico con una grande rapidità: hanno cambiato manager già un quarto delle squadre del nostro campionato, ecco il dato.

Quarta giornata - Paolo Vanoli subentrato a Fabio Grosso alla guida della Fiorentina.

Quinta giornata - Raffaele Palladino subentrato a Domenico Tedesco alla guida del Bologna.

Sesta giornata - Alberto Gilardino subentrato a Carlos Cuesta alla guida del Parma.

Settima giornata - Davide Nicola subentrato a Giovanni Stroppa alla guida del Venezia.

Decima giornata - l'Udinese esonera Kosta Runjaic

E all'estero?

In Premier League ancor nessun cambio in panchina da quando è iniziata la stagione. Resiste Carrick allo United, nonostante la squadra di Manchester stia attraversando una crisi profonda. Ha resistito Roberto De Zerbi e i risultati stanno dando ragione alla decisione del Tottenham. Tre cambi di allenatore ne LaLiga: il Valencia ha ingaggiato l'ex CT del Messico Aguirre dopo aver esonerato Corberan. All'Osasuna Arrasate ha preso il posto di Ramis, all'Espanyol Manolo Gonzalez è stato cacciato dopo l'eliminazione dalla Coppa del Re: al suo posto Eder Sarabia.

Due cambi in Ligue 1: al Lens Yannick Cahuzac ha preso il posto di Dino Toppmöller, al Le Havre stanno scegliendo il nuovo tecnico dopo la decisione di allontanare Didier Digard. Una sola sostituzione infine in Bundesliga con Eugen Polanski esonerato dal 'Gladbach a metà settembre: al suo posto è subentrato Jan-Moritz Lichte.