Milan, dopo il derby si torna a parlare di rinnovi: priorità per la firma fino al 2030 di Rabiot

Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter che ha rilanciato il Milan in classifica, adesso i rossoneri sono intenzionati a riprendere a lavorare sul futuro dei loro protagonisti. Dopo i rinnovi di Pavlovic e Pulisic, la priorità della dirigenza è Adrien Rabiot. L'obiettivo è prolungare l'attuale accordo, in scadenza nel 2028, fino al 2030. Una volontà forte, condivisa anche dal numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, che considera il centrocampista francese un elemento fondamentale per il presente e il futuro della squadra.

Cardinale segue il Milan anche dagli States

Intanto, giovedì Cardinale assisterà alla gara di Europa League dagli Stati Uniti. La sua presenza in Italia, invece, dipenderà dagli impegni personali: il patron rossonero valuterà se raggiungere Genova oppure rientrare dopo la sosta, in vista della sfida contro il Frosinone. La distanza, comunque, non impedirà al numero uno di RedBird di seguire da vicino le questioni societarie e di mercato. Dopo Rabiot, toccherà a Cisse entrare nell'agenda dei rinnovi.

Mercato di gennaio, priorità alla difesa

Sul fronte mercato, la crescita di Diawara rappresenta una nota positiva, ma non cambia i piani del Milan. La società ritiene infatti necessario intervenire con l'inserimento di un difensore di spessore, possibilmente un investimento utile anche in prospettiva futura. La prossima finestra invernale potrebbe dunque portare rinforzi nel reparto arretrato.