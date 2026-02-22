Carlo Conti non ha dubbi: "Meglio la Fiorentina che si salva di un Sanremo da record"

Dopodomani inizia il Festival di Sanremo 2026, che sarà presentato ancora da Carlo Conti, per il secondo anno di fila, dopo le edizioni targate Amadeus. Negli ultimi anni si è stretto un rapporto di vicinanza e di affinità tra la kermesse annuale dedicata alla musica leggera italiana e il mondo del calcio nostrano, con contatti e contaminazioni di vario genere.

Per quanto riguarda Carlo Conti, per esempio, è nota la sua grande fede per la Fiorentina, squadra della quale è tifosissimo. Tanto che il conduttore ha dato una nuova riprova di questo rispondendo a una domanda specifica che gli è stata posta nel corso del TG1 di oggi, nello spazio dedicato al Festival di Sanremo.

A Carlo Conti dallo studio, dopo una serie di domande più 'canoniche' sull'evento in sé e per sé, è stato chiesto di scegliere tra un Festival di Sanremo di successo, da record, o la Fiorentina che si salva. E il conduttore non ha mostrato esitazioni, rispondendo: "La Fiorentina che si salva". Una risposta che non stupisce chi conosce lo showman toscano, che ha sempre ribadito l'amore per la squadra della sua città.