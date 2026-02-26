Carlo Conti da Sanremo: "Parlo di tutto ma non della Fiorentina. Finché non risale..."

Il conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, intervenuto oggi in conferenza stampa ha dedicato una battuta anche alla 'sua' Fiorentina: "In questo periodo parlo di tutto, escluso il calcio... finché non usciremo da quella zona preoccupante (ride, ndr). Guarderò la partita ovviamente, ringrazio chi l'ha spostata alle 18:45 così che non sia in contemporanea al Festival. Altrimenti sarei stato molto in difficoltà.

Riuscirò a guardarmela con la speranza di passare il turno, e con la speranza che tutta la nuova dirigenza e il nuovo direttore sportivo Paratici sappia rimettere le cose in riga. Anche perché non vorrei festeggiare il centenario della Fiorentina con la retrocessione! Non ci posso neanche pensare".