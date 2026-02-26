Carlo Conti da Sanremo: "Parlo di tutto ma non della Fiorentina. Finché non risale..."
TUTTO mercato WEB
Il conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, intervenuto oggi in conferenza stampa ha dedicato una battuta anche alla 'sua' Fiorentina: "In questo periodo parlo di tutto, escluso il calcio... finché non usciremo da quella zona preoccupante (ride, ndr). Guarderò la partita ovviamente, ringrazio chi l'ha spostata alle 18:45 così che non sia in contemporanea al Festival. Altrimenti sarei stato molto in difficoltà.
Riuscirò a guardarmela con la speranza di passare il turno, e con la speranza che tutta la nuova dirigenza e il nuovo direttore sportivo Paratici sappia rimettere le cose in riga. Anche perché non vorrei festeggiare il centenario della Fiorentina con la retrocessione! Non ci posso neanche pensare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Calcio femminile