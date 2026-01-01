Al cuor non si comanda, nemmeno a Sanremo. Carlo Conti: "Stasera guardo la Fiorentina"

Nella consueta conferenza stampa pomeridiana per Sanremo, il conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti si è reso protagonista anche di un simpatico siparietto a tema calcistico. Non è un mistero come Carlo Conti sia un acceso sostenitore della Fiorentina, oggi pomeriggio impegnata nel playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, e ha svelato come prima della terza serata riuscirà a guardarsi un po' di partita.

Queste le parole del conduttore: "In questo periodo voglio parlare di tutto fuorché del calcio, almeno finché la Fiorentina non esce da quella zona preoccupante (ride, ndr). Ovviamente questa sera prima del Festival guarderò la partita, ringrazio chi l'ha spostata alle 18:45 così non sarà in contemporanea, altrimenti sarei stato in difficoltà".

E ancora: "La guarderò con la speranza di passare il turno e con la speranza che il nuovo direttore Fabio paratici riesca a mettere tutti in riga. Anche perché non vorrei festeggiare il centenario della Fiorentina con la retrocessione, non riesco nemmeno a pensarci".