Carnesecchi, altro grande record per il portiere dell'Atalanta. I numeri
Uno degli uomini copertina di questa grande scalata atalantina è sicuramente Marco Carnesecchi: un portiere tanto solido quanto maturo, dotato di una grande personalità e della costante voglia di migliorare ogni singolo dettaglio. Nel mezzo l’ennesimo grande record con la casacca nerazzurra, destinato a rimanere nella storia della Dea in futuro.
Con la gara contro il Pisa, Carnesecchi ha raggiunto le 82 presenze in Serie A con l'Atalanta, agganciando una leggenda come Ottorino Piotti: lo storico portiere che fu protagonista nell'epica cavalcata in Coppa delle Coppe nel 1988. Un filo conduttore che unisce quel passato al trionfo di Dublino: il compimento di una parabola passata dal celebre "In Europa soltanto noi" al grido "I campioni d’Europa siamo noi". Un traguardo prestigioso per il numero 29, ma non è l’unico.
Prendendo in considerazione soltanto il massimo campionato italiano, Carnesecchi è il sesto portiere di sempre per presenze nella storia dell’Atalanta considerando solo gli estremi difensori usciti dal vivaio orobico: davanti a lui figurano soltanto Cometti, Consigli, Casari, Sportiello e Pizzaballa. Un altro grande primato per Marco, arrivato poco dopo aver tagliato il traguardo delle 100 partite ufficiali con la maglia bergamasca.
