Carnevali: "Volevo Matic al Sassuolo prima della Roma. Grosso? Per me è da grande club"

Sono tanti i temi affrontati da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso dell'intervista da lui rilasciata all'edizione odierna di Tuttosport.

E non solo commenti su situazioni di mercato che riguardano altri giocatori già passati negli anni scorsi da Sassuolo (su tutti Frattesi e Raspadori) ma anche l'analisi su alcuni dei temi legati al presente dei neroverdi. Per esempio, Carnevali parla del contributo che sta dando un'icona come Matic alla causa del Sassuolo: "Matic è il campione più forte che abbiamo mai avuto, lo volevamo già prima che andasse alla Roma. Ci abbiamo messo un’ora a mettere tutto nero su bianco. Grosso, quando gliel’abbiamo proposto, ci ha detto: “Magari”".

Un ruolo importante lo ha recitato appunto lo stesso allenatore, Fabio Grosso. Ne parla così il suo massimo dirigente Carnevali: "Nessuno mi ha ancora chiesto di lui ma a chi lo dovesse fare, direi che è da grande club. Senza mentire, è tra i giovani allenatori più bravi in assoluto e riservato, non è da pubbliche relazioni".