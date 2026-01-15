Caso Mandragora, l'Udinese patteggia: multe a club e due dirigenti, nessuna penalizazione

L’Udinese chiude con un patteggiamento la vicenda legata all’acquisto di Rolando Mandragora dalla Juventus. Il club friulano, a dicembre 2025, era stato deferito dalla Procura FIGC per l’acquisto del centrocampista, che avrebbe nascosto una plusvalenza fittizia. Per l’ufficio di Chiné, nello specifico, l’operazione avrebbe contemplato un’intesa non formalizzata che, invece di prevedere un’opzione di riacquisto a favore della Juventus per 26 milioni di euro, avrebbe comportato un obbligo di riscatto esercitato nel 2020 a 10,7 milioni.

Nell’udienza di ieri, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la richiesta di patteggiamento, formulata dal club bianconero e dalla Procura in base all’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, il TFN ha applicato una multa da 10.700 euro all’Udinese e altre due multe dello stesso importo a Stefano Campoccia e Franco Collavano, rispettivamente vicepresidente e direttore generale dei bianconeri.

Nessun punto di penalizzazione in classifica nei confronti della società, chiamata a rispondere della violazione del generalissimo e temutissimo art. 4 del CGS.