Taremi rinato in Grecia, un gol ogni 71' in campionato. E l'Olympiacos è primo
Gol di Mehdi Taremi nel successo dell'Olympiacos sul campo dell'Asteras Tripolis, nel recupero della 17ª giornata di Super League. L'iraniano, dopo il flop all'Inter, ha trovato la sua dimensione in Grecia trovando la decima rete in campionato in tredici incontri disputati. Meglio di lui fin qui solo il compagno di squadra El Kaabi (13) e Luka Jovic (12). Ma il dato che sorprende di più è la media gol che è di uno ogni 71' nel massimo torneo. Complessivamente sono 16 le reti segnate in 26 partite.
0-3 per la squadra di José Luis Mendilibar che si mantiene pertanto al comando della classifica. Da segnalare l'assenza del nostro Pirola per infortunio. Questa la classifica aggiornata:
1. Olympiacos 46
2. AEK 45
3. PAOK 44
4. Levadiakos 38
5. Panathinaikos 29
6. Aris 25
7. Volos 25
8. OFI Crete 21
9. Kifisia 19
10. AEL Larissa 19
11. Atromitos 17
12. Panetolikos 15
13. Asteras T. 13
14. Panserraikos 8