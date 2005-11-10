L'ex Castellini: "Con Tedesco un Bologna balbuziente, Palladino gli ha ridato la parola"
Niccolò Righi
Il cambio in panchina ha svoltato il Bologna. Dall'arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dei felsinei la squadra è stata capace di fare 13 punti in 6 partite, tornando a insidiare la zona Europa. Di questo ha parlato l'ex difensore Marcello Castellini, intervenuto ai microfoni del Corriere di Bologna: "Da fuori il Bologna di Tedesco mi è subito apparso smarrito e spento, era evidente che qualcosa non funzionava, la società ha fatto bene a intervenire tempestivamente. Palladino è subentrato col piede giusto: è giovane, deciso, ha fatto bene a Monza, Firenze e Bergamo. È molto preparato, mi pare che abbia lavorato molto sulla concentrazione e sulla testa della squadra che da balbuziente ha ritrovato una parola fluente".
La convince la difesa a tre?
"È una sua idea di gioco. La squadra prendeva molti gol, serviva sicurezza, ora si esprimono tutti meglio, anche chi deve proteggere la linea. A tre le scalate e i movimenti sono diversi, ma i giocatori sono abituati a questi cambi e il Bologna ha gli interpreti per giocare così".
Dove può arrivare il Bologna?
"Intanto non tutto è a posto, è chiaro. Dovranno lavorare molto, ma l’impatto di Palladino è stato forte, hai recuperato tempo e punti e ti sei rimesso in corsa: continuando così, la sensazione è che possa lottare lì dove si trova adesso".