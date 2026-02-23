L'ex capitano del Bologna Castellini: "Patito il non essere un top team e venire da quella stagione"

In vista della sfida tra Bologna e Udinese, in programma questa sera al Dall'Ara alle 20:45 e che chiuderà la 26^ giornata di campionato, ha parlato all'edizione bolognese del Corriere della Sera l'ex capitano rossoblù Marcello Castellini. Queste le sue parole sulla squadra di Italiano: "Qualche intoppo c'è stato ma è normale quando si viene da una stagione importante e non si è un top team. La squadra paga ancora le cessioni di giocatori importanti. In campionato però possono rimettersi in carreggiata ed eliminare il Brann in Europa darebbe morale. mi dispiace solo per l'uscita in Coppa Italia contro una Lazio che balbettava".

Sulle difficoltà incontrate dal Bologna a giocare in casa, inoltre, Castellini aggiunge: "Quello che era un punto di forza in effetti ultimamente ha invertito la tendenza. Il fortino è diventato terreno di conquista. Credo che possa fare parte del gioco".

Infine, si è espresso su cosa aspettarsi dalla gara di ritorno col Brann nel playoff di Europa League dopo lo 0-1 maturato in Norvegia all'andata: "All’andata il Bologna è stato perfetto. Ora loro non avranno nulla da perdere quindi giocheranno spavaldi e sereni. Sarà una partita difficile ma ero fiducioso già prima dell’andata e lo sono a maggior ragione adesso".