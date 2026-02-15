Serie B, Monza-Juve Stabia: i top player brianzoli contro il grande collettivo campano

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 14:40

Al signor Turrini di Firenze è affidata la sfida tra Monza e Juve Stabia, due delle protagoniste del campionato di serie B a caccia di punti che sarebbero fondamentali per il conseguimento dei rispettivi obiettivi. Si affrontano due realtà con filosofie strutturali diverse: i brianzoli hanno puntato sui grandi nomi e hanno un organico teoricamente superiore a tutte le squadre di B, i campani hanno invece investito sui giovani formando un gruppo straordinario e saggiamente guidato da mister Abate. Chi la spunterà?

COME ARRIVA IL MONZA

“E’ vero che abbiamo le potenzialità per vincere tutte le partite, ma non è semplice e ci sono avversari forti. La Juve Stabia è una di quelle squadre che sta facendo grandi cose, disputeranno i playoff e hanno un direttore sportivo che non sbaglia un solo acquisto”. Con fair play e oggettività il tecnico Bianco ha presentato la sfida di oggi pomeriggio. Sarà ancora una volta 3-4-1-2, con Colpani sicuro di una maglia e tanti dubbi sulla composizione del tandem offensivo. Keita scalpita e dovrebbe partire dall’inizio, al suo fianco Cutrone è favorito su Petagna. In campo anche tutti gli altri big, con Pessina e Obiang in mediana, Birindelli a tutta fascia e Thiam – grande ex – a protezione dei pali.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Lunga la lista degli indisponibili. Mister Abate perde per infortunio Battistella, Candellone, Diakite, Morachioli, Pierobon e Varnier. Per il difensore, uno degli elementi di maggiore esperienza della rosa, una stagione sin qui davvero travagliata e sfortunata. Spazio al 3-5-1-1, con Gabrielloni terminale offensivo e Mosti alle sue spalle. In mediana intoccabili Correia e Leone, per la terza maglia ballottaggio tra Maistro e il fresco ex Zeroli. Carissoni e Cacciamani dovrebbero essere riconfermati sulle corsie laterali, in difesa Bellich, Giorgini (diffidato) e Kassama, favorito su Dalle Mura.