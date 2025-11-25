Cataldi ko contro il Lecce, arriva il report medico della Lazio: "Sarà rivalutato nei prossimi giorni"

Attraverso un report medico ufficiale, la Lazio ha reso note le condizioni di Danilo Cataldi, regista biancoceleste che si è infortunato nell'ultima gara vinta 2-0 contro il Lecce (il calciatore è stato sostituito nell'intervallo). Di seguito la nota della società biancoceleste:

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Danilo Cataldi ha riportato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro. L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

Proprio su sugli infortuni di Cataldi e Gila, lo stesso tecnico Maurizio Sarri aveva parlato così nell'immediato post gara in conferenza stampa: "Sembrano due affaticamenti, nulla di particolare. A Cataldi si stava indurendo il polpaccio, abbiamo provato a riportarlo dentro ma piuttosto che perdere uno slot abbiamo deciso di cambiarlo subito. Gila sentiva un adduttore sempre più contratto, ma non su episodio singolo. Speriamo siano solo due affaticamenti".